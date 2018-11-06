Prometeon / Borgo: Niyetimiz uzun yıllar Türkiye’de kalmak

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Prometeon Lastik Grubu Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo, “Türkiye’de kalıcıyız, niyetimiz çok daha uzun yıllar burada olmak” dedi ve bugüne kadar yaptıkları 500 milyon dolarlık yatırıma ek olarak, 115 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

Grubun Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo ve Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya, Kafkaslar CEO'su Alp Günvaran, üretimi artırmak ve ileri teknolojileri uygulamak hedefiyle, 2017-2020 döneminde Türkiye’de yaklaşık toplam 115 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Yeni yatırım sonucunda oluşacak üretim kapasite artışı sayesinde mevcuttaki doğrudan iki bini dolaylı olan 10 bin kişilik istihdama ilave olarak doğrudan 150’si dolaylı 750 yeni istihdam yaratılacak. Ayrıca, Prometeon’un İzmit’teki fabrikasında lastik üretim kapasitesi 2020 yılına kadar yüzde 75 artacak.

Prometeon Lastik Grubu Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo, “Türkiye, hem orijinal ekipman hem de yeni lastik üretiminde Avrupa için ‘premium’ bir tesis. Bu yeni yatırım, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin gelecekteki büyüme trendine de katkı sunacak olan üretim kapasitesi artışını sağlayacak” dedi.

Prometeon Türkiye’nin, Grup içinde önemli bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi olduğunu söyleyen Borgo şöyle devam etti, “Türkiye dünyadaki dört ana bölgemizden biri olan Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi’nin ve bu bölge içindeki 75 ülkenin yönetim üssü. Prometeon Lastik Grubu’nun yıllık toplam cirosunun yaklaşık üçte biri Prometeon Türkiye ofisi tarafından yönetilen bölgede gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ürettiğimiz lastiklerin yüzde 50’sinden fazlası ihraç ediliyor.”

Türkiye’ye yapılan önemli bir doğrudan yabancı yatırım niteliğindeki bu yeni yatırımın, yükselecek üretim kapasitesiyle hedeflenen iki kat ihracat ile ülkenin dış ticaret dengesine sağlayacağı katkı nedeniyle çok değerli olduğunu vurgulayan Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya, Kafkaslar CEO'su Alp Günvaran ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“1960 yılında kurulan İzmit fabrikamız, bugün neredeyse bir milyona yakın yıllık üretim kapasitesiyle Türkiye’ye mühendislik gücü ve önemli bir ihracat katkısı sunarken, Türkiye lastik sektöründe Ar-Ge sertifikası almış ilk tesis olarak, lastik sektörüne global ölçekte katkı sağlıyor. Yeni yatırımla endüstriyel lastik grubunda Avrupa’nın en büyük tedarikçilerinden biri olan Türkiye’nin konumunu daha da güçlendireceğiz.

“Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi konumunda olan Türkiye, Avrupa pazarları için otobüs lastiği üretiminde lider. Avrupa'daki yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 70'i karayolu ile yapılırken Türkiye'de bu oran yüzde 85 seviyelerinde bulunuyor. Buna paralel olarak da Türkiye ağır vasıta pazarı ve lastik pazarı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

“Prometeon Türkiye ise Türkiye’de ağır vasıta araç üretimi yapan şirketlerin ana tedarikçilerinden biri olmayı sürdürüyor. Türkiye’de üretilen her beş ağır ticari araçtan biri İzmit fabrikasında üretilen Pirelli marka ticari lastikleri kullanmaya devam ediyor.”

İzmit’teki üretim tesisinde faaliyet gösteren Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi de grubun en ileri teknoloji lastikleri üretmesinde önemli bir itici güç olarak, hem Türkiye hem de diğer ülkeler için yılda yedi bin civarında test amaçlı prototip lastik üretimi gerçekleştiriyor. (Fotoğraflı)

