Promexpo 49 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Promosyon sektörünün Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı (Promexpo) 9-12 Ekim tarihlerinde CNR EXPO Yeşilköy’de dünyanın en büyük promosyon fuarı olma hedefiyle düzenlenirken, fuara 49 ülkeden katılım olacağı belirtildi.

İç fuar, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Mısır, İtalya, Romanya, Hindistan, Rusya ve BAE başta olmak üzere 49 ülkeden alıcı ağırlayacak. Promosyon sektörünün gelişimi amaçlanarak Promotürk ve Alman PSI (Promosyon Ürün ve Hizmet Enstitüsü Derneği) iş birliğinde bir çalışma grubu oluşturuldu.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (Promotürk) iş birliğinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle bu yıl 32’incisi organize edilecek fuarda, , ajanda, kalem, idol, gibi klasik promosyon ürünlerinin yanı sıra taşınabilir şarj aletinden, bluetooth kulaklık ve hoparlörler gibi bir çok teknolojik promosyon ürünü sergilenecek.

CNR Holding’in, hayata geçirdiği BIA - Global Pazar İstihbarat Sistemi de Promexpo’nun yabancı ziyaretçi rakamlarını artırmak için yoğun mesai harcıyor. Sistem sayesinde, dünyanın her yerinden promosyon alıcılarının BIA tarafından incelenerek fuarı ziyaret etmeleri sağlanacak.

Polonya’dan Remadays CEO’su Slawomir Giefing de özel bir alım heyeti ile katılmasının beklendiği fuara, yüzde 40’ı yabancı olmak üzere 20 binin üzerinde promosyon alıcısının gelmesi hedefleniyor. Binin üzerinde yerli ve yabancı markanın katılımı ile düzenlenecek Promexpo Fuarı, Türk promosyon ürünleri sektöründe faaliyet gösteren imalatçı, üretici, satıcı, pazarlamacı ve baskıcıları yerli ve yabancı tedarikçi ve distribütörlerle bir araya getirecek.

