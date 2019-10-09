FİNANS

PROMexpo fuarı kapılarını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Fuarda teknolojik ürünlerden mekanik ürünlere, deri ürünlerinden tekstile, dekorasyon ürünlerinden ofis malzemelerine, kırtasiyeden seramik, el aletlerine kadar birçok ürün sektör profesyoneline sunuldu

İSTANBUL(AA) - Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK), sektörün en büyük fuarını profesyonel alıcılarla buluşturdu.

PROMOTÜRK'ün CNR Fuarcılık iş birliğiyle bu yıl 32'ncisini düzenlediği Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı PROMexpo, CNR Expo'da kapılarını açtı.

Fuarda teknolojik ürünlerden mekanik ürünlere, deri ürünlerinden tekstile, dekorasyon ürünlerinden ofis malzemelerine, kırtasiyeden seramik, el aletlerine, oyuncaklardan çikolata ve şekerlemeye kadar geniş yelpazedeki ürünler sektör profesyonellerine sunuldu.

Almanya, Polonya, Fransa, Bulgaristan, Mısır, İtalya, Romanya, Hindistan, Rusya ve BAE başta olmak üzere 49 ülkeden profesyonel alıcıları ağırlayan fuarda, Türkiye'nin promosyon ürünleri sektöründe faaliyet gösteren imalatçı, üretici, baskıcı, satın almacı ve pazarlamacıları, uluslararası tedarikçi ve distribütörler ile iş bağlantıları kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PROMOTÜRK Başkanı Dr. Abdullah Gürz, promosyon adına en yeni ve ilgi çekici ürünlerin PROMexpo'da yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak hediyeyi ve hediyeleşmeyi seven bir milletiz. Fuarımıza yoğun bir ziyaretçi akını var. Promosyon ürünleri noktasında dünyanın enlerini ve ilklerini bu fuarda üye firmalarımız, yerli ve yabancı profesyonel alıcıların beğenisine sundu. Yerli alıcıların yanı sıra ihracata yönelik yabancı firma temsilcileri de adet bazlı büyük alımlar yaptı ve ilgili ülkelerin firma temsilcileriyle güçlü bağlantılar kuruldu. Amacımız, promosyon ürünleri sektörünün ekonomik hacmini ihracatta 20 milyar lira, toplamda ise 100 milyar liraya ulaştırmak. Ülkemizin üretim potansiyeli ve ürün kalitesi buna imkan sağladığı gibi Çin, Almanya ve Polonya'yı da geride bırakabilecek donanıma sahip."

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Anahtar Kelimeler:
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