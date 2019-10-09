PROMexpo fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL(AA) - Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK), sektörün en büyük fuarını profesyonel alıcılarla buluşturdu.

PROMOTÜRK'ün CNR Fuarcılık iş birliğiyle bu yıl 32'ncisini düzenlediği Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı PROMexpo, CNR Expo'da kapılarını açtı.

Fuarda teknolojik ürünlerden mekanik ürünlere, deri ürünlerinden tekstile, dekorasyon ürünlerinden ofis malzemelerine, kırtasiyeden seramik, el aletlerine, oyuncaklardan çikolata ve şekerlemeye kadar geniş yelpazedeki ürünler sektör profesyonellerine sunuldu.

Almanya, Polonya, Fransa, Bulgaristan, Mısır, İtalya, Romanya, Hindistan, Rusya ve BAE başta olmak üzere 49 ülkeden profesyonel alıcıları ağırlayan fuarda, Türkiye'nin promosyon ürünleri sektöründe faaliyet gösteren imalatçı, üretici, baskıcı, satın almacı ve pazarlamacıları, uluslararası tedarikçi ve distribütörler ile iş bağlantıları kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PROMOTÜRK Başkanı Dr. Abdullah Gürz, promosyon adına en yeni ve ilgi çekici ürünlerin PROMexpo'da yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: