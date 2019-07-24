Promosyon alıcıları Promexpo Fuarı'nda buluşacak

İSTANBUL (AA) - Promosyon sektörünün en büyük ticaret platformu olan Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı (Promexpo), 9-12 Ekim'de CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenecek.

CNR Holding açıklamasına göre, iç piyasanın yanında ihracatını da artırmayı hedefleyen promosyon sektörünün en büyük gücü olan fuar, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Mısır, İtalya, Romanya, Hindistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 49 ülkeden 20 binin üzerinde profesyonel alıcıyı ağırlayacak.

Promosyon sektörünün gelişimi için Promotürk ve Alman Promosyon Ürün ve Hizmet Enstitüsü Derneği (PSI) iş birliğinde bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu iş birliği sonunda PSI Derneği Başkanı Michael Freter’in de dahil olduğu özel ticaret ekibinin ziyaret edeceklerini duyurduğu Promexpo Fuarı’nda özellikle Almanya ile yeni iş bağlantılarının yolları açılacak.

Ayrıca CNR Holding'in, Türk fuarcılık sektörünün en büyük yatırımı olarak hayata geçirdiği Global Pazar İstihbarat Sistemi de (BIA) Promexpo’nun yabancı ziyaretçi rakamlarını artırmak için yoğun mesai harcıyor. Sistem sayesinde, dünyanın her yerinden promosyon alıcılarının BIA tarafından özenle incelenerek fuarı ziyaret etmeleri sağlanacak.