Promosyon Fuarı'da 400 milyon liralık bağlantı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Promosyon Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, Promosyon Show Fuarı'na katılan firmaların cirolarını geçen yıla göre ikiye katladığını belirterek, "Fuara gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 60’lık bir artışla 4 bin civarı firma oldu. 20 ülkeden 200 firma fuarımızı ziyaret etti ve bağlantı yaptı. Yurt içi ve yurt dışı toplamda 400 milyon TL’lik bağlantı yapıldı." açıklamasında bulundu.
PROMOTÜRK açıklamasına göre, PROMOTÜRK Promosyon Show Fuarı katılımcı firmaların yüzünü güldürdü. Geçen yıla oranla hem ziyaretçi anlamında, hem de ciro anlamında büyük artış sağlandı.
PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, tüm fuarların küçüldüğü bir dönemde Promosyon Fuarı’nın büyük bir ivme yakaladığını belirterek, "2017 yılındaki katılımcı sayımız 46 iken yeni sona eren fuarımıza katılımcı sayısı 97 oldu. Geçen yıl fuar alanı bin 950 metrekare iken, bu yıl 3 bin 800 metrekare alanda gerçekleşti. Fuara gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 60’lık bir artışla 4 bin civarı firmaya ulaştı. 20 ülkeden 200 firma fuarımızı ziyaret eti ve bağlantı yaptı. Yurt içi ve yurt dışı toplamda 400 milyon TL’lik bağlantı yapıldı." bilgilerini verdi.
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- "Zorlu süreçleri görmüş ve geçirmiş bir sektör olmanın şuuruyla hareket ediyoruz"
Dövizde yaşanan dalgalanmalar ve ülkemize yapılan ekonomik saldırıların promosyon sektörüne etkisini de değerlendiren Güler, "Dünyanın neresinde olursa olsun ekonomik yönüyle bakıldığında kriz söylentisi bile sektörümüzü etkilerken, bu denli döviz dalgalanmaları ve ekonomik saldırılar sonrasında sektörümüzün etkilenmemesi kaçınılmaz. Tabii ülkemiz geçmiş dönemlerden edindiği tecrübelerle bu tarz meselelerle mücadele edebilecek güce, gayrete ve deneyime sahiptir. Geçmişte bugünden çok daha zorlu süreçleri görmüş ve geçirmiş bir sektör olmanın şuuruyla hareket ediyoruz. İnşallah bu süreçlerden, Allah'ın izniyle daha da güçlenerek çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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- Fuarda en çok rağbet gören ürünler
PROMOTÜRK Başkanı Güler, fuardaki en fazla rağbet gören ürünlerle ilgili olarak da, "Yılın son dönemine girdiğimiz bu vakitlerde yeni yıl hazırlıkları başladı. Hal böyle olunca yılbaşı promosyonları ağırlıklı ön plana çıkıyor. Ne oldukları ile ilgili bilgi vermek gerekirse takvim, ajanda, bloknot, USB, Power Bank, logolu çikolata, polar atkı-bere setleri, tekstil mutfak setleri, kalem ve benzeri ürünlere ilgi gösterildi." bilgilerini verdi.
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