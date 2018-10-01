Promosyon Fuarı'da 400 milyon liralık bağlantı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Promosyon Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, Promosyon Show Fuarı'na katılan firmaların cirolarını geçen yıla göre ikiye katladığını belirterek, "Fuara gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 60’lık bir artışla 4 bin civarı firma oldu. 20 ülkeden 200 firma fuarımızı ziyaret etti ve bağlantı yaptı. Yurt içi ve yurt dışı toplamda 400 milyon TL’lik bağlantı yapıldı." açıklamasında bulundu.

PROMOTÜRK açıklamasına göre, PROMOTÜRK Promosyon Show Fuarı katılımcı firmaların yüzünü güldürdü. Geçen yıla oranla hem ziyaretçi anlamında, hem de ciro anlamında büyük artış sağlandı.

PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, tüm fuarların küçüldüğü bir dönemde Promosyon Fuarı’nın büyük bir ivme yakaladığını belirterek, "2017 yılındaki katılımcı sayımız 46 iken yeni sona eren fuarımıza katılımcı sayısı 97 oldu. Geçen yıl fuar alanı bin 950 metrekare iken, bu yıl 3 bin 800 metrekare alanda gerçekleşti. Fuara gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 60’lık bir artışla 4 bin civarı firmaya ulaştı. 20 ülkeden 200 firma fuarımızı ziyaret eti ve bağlantı yaptı. Yurt içi ve yurt dışı toplamda 400 milyon TL’lik bağlantı yapıldı." bilgilerini verdi.