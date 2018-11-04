FİNANS

Promosyon sektörünün 2023 hedefi 5 milyar dolar ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 04.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler: - ”Globalleşen dünyada sektörün ihtiyacı olan ihracat ve uluslararası iş birlikleri için 7 bölge ve 3 kıtada dernek temsilcilikleri kurarak, Türkiye’nin 2023 hedefi olan 500 milyar dolarlık ihracatına 5 milyar dolarlık katkıda bulunacağız”

İSTANBUL (AA) - Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, sektörün ihtiyacı olan ihracat ve uluslararası iş birlikleri için 7 bölge ve 3 kıtada dernek temsilcilikleri kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye’nin 2023 hedefi olan 500 milyar dolarlık ihracatına 5 milyar dolarlık katkıda bulunacağız.” dedi.

PROMOTÜRK’ten yapılan açıklamaya göre derneğin 10 Kasım’da yapılacak olan genel kurulu öncesi İstanbul'da Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Dernek üyeleri ve çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Güler, yeni dönemde başkanlığa seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri sıraladı.

Sektör için eğitim faaliyetlerinde bulunan bir yapı kurmayı planladığını aktaran Güler, “Hem sektöre, hem de ülkeye katkısı olacağına inandığımız Promotürk Akademi ile sektörün ihtiyacı olan kalifiyeli personel ihtiyacına cevap verecek eğitim ve programlar düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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- Sektörde barter sistemi oluşturulacak

Nakit sıkıntısı yaşayan firmalara destek olmak için parasız ticaret anlamına da gelen barter sistemiyle, firmaların stokunda biriken ürünleri ve nakit sıkıntısı yaşayan sektör üyeleri arasında bir takas yöntemi oluşturacaklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

“Globalleşen dünyada sektörün ihtiyacı olan ihracat ve uluslararası iş birlikleri için 7 bölge ve 3 kıtada dernek temsilcilikleri kurarak, Türkiye’nin 2023 hedefi olan 500 milyar dolarlık ihracatına 5 milyar dolarlık katkıda bulunacağız.”

Ercan Güler ayrıca, 10 Kasım’daki Promotürk Genel Kurulu’nun sektöre ve Türkiye'ye katkı sağlayacağına inandığını da kaydetti.

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