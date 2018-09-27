Promosyon Show'un resmi açılışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Promosyon Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (Promotürk) tarafından düzenlenen Promosyon Show'un resmi açılışı gerçekleştirildi.

Promotürk'ten yapılan açıklamaya göre, Promosyon Show’un resmi açılışı bugün yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Promotürk Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, Promotürk fuarlarının yeni hedefinin Milano, Moskova ve ABD olduğunu bildirdi.

Güler, şunları kaydetti:

"Tüm üyelerimiz, ülkesine, milletine destek için gece gündüz çalışarak fuarın geçen yıla göre iki kat büyümesini sağladı. Samimiyet içinde, birlik ve beraberlik içinde çoğu sorunu aşabiliriz. Fuara bilhassa şehir dışından, Antalya’dan, Denizli’den, Konya’dan, Ankara’dan, Kocaeli’den, Kahramanmaraş’tan, Gaziantep’ten, Türkiye’nin her yerinden gelen katılımcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliği sağladığımız takdirde ülke sınırları içinde kalmayıp Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, Moskova’da, Milano’da ve Amerika’ya kadar her yerde Promosyon Fuarı’nı gerçekleştirebiliriz."

Fuar, 29 Eylül’e kadar Pullman Otel’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

