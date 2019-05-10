FİNANS

Promosyondaki Çin boşluğunu Türkler dolduracak

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

PROMASİAD Genel Başkanı Ömer Karatemiz: - "Çin'in Avrupa'ya yönelik promosyon ve matbaa alanındaki ihracatının düşmesinin ardından Türk iş adamları harekete geçti. Müteşebbislerimiz promosyon ürünleri, baskı sanayi ve matbaa sektörlerinde Çin'in Avrupa'daki ihracat açığını kapatmaya talip"

İSTANBUL (AA) - Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği (PROMASİAD) Genel Başkanı Ömer Karatemiz, Çin'in Avrupa'ya yönelik promosyon ve matbaa alanındaki ihracatının düşmesinin ardından Türk iş adamlarının harekete geçtiğini belirterek, promosyon ürünleri, baskı sanayi ve matbaa sektörlerinde Çin'in Avrupa'daki ihracat açığını kapatmaya talip olduklarını bildirdi.

PROMOSİAD'ın açıklamasına göre, tanıtım ürünleri, basım sanayisi ve matbaa sektörlerinde öncü firmaları bir araya getirip dernek kuran Türk iş adamları, Türkiye'nin ihracat hacmini yükseltmek için kolları sıvadı. Derneğin iftar buluşmasında konuşan Karatemiz, Çin'in son dönemlerde Avrupa'da ihracat hacminin düştüğünü anlattı.

Çin'in Avrupa'ya promosyon ve matbaa alanındaki ihracatının düşmesinin ardından Türk iş adamlarının harekete geçtiğini aktaran Karatemiz, Türk iş adamlarının, promosyon ürünleri, baskı sanayi ve matbaa sektörlerinde Çin'in Avrupa'daki ihracat açığını kapatmaya talip olduklarını bildirdi.

Karatemiz, promosyon ürünü ve matbaa sektörünün Türkiye'de 2 milyar dolarlık ihracat potansiyelinin bulunduğunu, kurdukları derneğin çatısı altında yapacakları faaliyetlerle 2023'te bu rakamı 5 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu anlamda önlerinde fırsatların bulunduğunu belirten Karatemiz, baskı sanayi ve matbaa alanında ciddi oranda ihracat gerçekleştirdiklerini, Türkiye'nin yayıncılık alanında dünyada ilk 10 arasında olduğunu aktardı.

- "Türk ürünleri Avrupa'da yer bulmalı"

Karatemiz, Çin'in ihracat potansiyelinin azalmasının ardından promosyon ve tanıtım ürünlerinde Türk mamüllerinin piyasada kendine yer bulmaya başladığını bildirdi.

Bu konuda ciddi çalışma içerisinde olduklarını aktaran Karatemiz, Avrupa ülkelerine daha fazla ihracat yapmak için çalışmaları artırdıklarını kaydetti.

Karatemiz, "2023'te 500 milyar dolarlık ihracat hedefi var ülkemizin. Bunun yüzde 1'ini, yani 5 milyar dolarını, sektörümüzün yapması zor değil. Dernek faaliyetlerini artırarak ciddi çalışmalarla 5 milyar doların üzerine bile çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

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PROMASİAD) Genel Başkanı Ömer Karatemiz

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