FİNANS

Proparco ile Yapı Kredi 25 milyon avroluk anlaşma imzaladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

Proparco, Yapı Kredi ile Türkiye'de yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek için 25 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) özel sektör gelişimine odaklanmış kuruluşu Proparco, Yapı Kredi ile Türkiye'deki yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek için 25 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı.

Proparco, sürdürülebilir kalkınma sonuçlarının elde edilmesinde özel sektörü teşvik etmek adına müşterilerini ve ortaklarını, 20 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen bir toplantıda bir araya getirdi.

Proparco'dan temin edilen kaynak, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında Yapı Kredi'nin, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına olan bağlılığını daha da pekiştirecek.

Fosil yakıt kullanımının yoğun olduğu Türkiye, toplam enerji kaynağı içinde yenilenebilir enerjinin payını artırma hedefiyle yol alıyor.

Proparco'nun bu tür projelere ayırdığı finansman, ülkedeki yenilenebilir enerji yatırımlarına katkıda bulunuyor. Yapı Kredi ile imzalanan bu ilk anlaşma ile Proparco aynı zamanda bölgedeki 40. yıldönümünü de kutladı.

Proparco, son 10 yılda, yalnızca Türkiye'de, saygın işler yaratan, iklim değişikliğiyle mücadele eden ve temel mal ve hizmetlere erişimi iyileştiren işletmeleri ve finansal kurumları desteklemek için 750 milyon avronun üzerinde kredi taahhüdünde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Proparco yapı kredi

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