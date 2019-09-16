FİNANS

Propilen üretimi için propan alımında ÖTV sıfırlandı

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 08:39 | Son Güncelleme

Propilen üretimi için propan alımında ÖTV sıfırlandı

Sıvılaştırılmış propanın, propilen üretiminde kullanılmak amacıyla alınması halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanmayacak.

Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Tutarının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sıvılaştırılmış propanın, propilen üretiminde kullanılmak için tesliminde ÖTV tutarı sıfır olacak.

Uygulama ekim ayı başından itibaren yürürlüğe girecek.

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