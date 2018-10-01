Protesto edilen senet sayısı yılın 8 ayında azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu yılın ocak-ağustos döneminde protesto edilen toplam 588 bin senedin parasal tutarının 10,8 milyar TL olduğunu duyurdu.
TBB Risk Merkezi, yılın ocak-ağustos dönemine ait protesto edilen senetlere ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, 2018'in ocak-ağustos döneminde protesto edilen toplam 588 bin adet senedin parasal tutarı 10,8 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 5 azalırken, senet tutarı yüzde 34 arttı.
Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 33'ünü İstanbul'dakiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 10 ile Ankara, yüzde 5 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve Antalya izledi.
Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.
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