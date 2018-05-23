Protesto edilen senet sayısı yılın ilk 4 ayında azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu yılın ilk 4 ayında protesto edilen toplam 281 bin senedin parasal tutarının 4,4 milyar TL olduğunu duyurdu.

TBB Risk Merkezi, yılın ilk 4 ayında protesto edilen senetlere ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, 2018'in ilk 4 ayında protesto edilen toplam 281 bin adet senedin parasal tutarı 4,4 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 9 azalırken, senet tutarı yüzde 6 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 28'ini İstanbul'dakiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 10 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Konya ve yüzde 4 ile Bursa izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Siirt ve Bayburt oldu.

