Protesto edilen senet sayısı yılın ilk yarısında azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu yılın ilk yarısında protesto edilen toplam 434 bin senedin parasal tutarının 7 milyar TL olduğunu duyurdu.
TBB Risk Merkezi, yılın ilk 6 ayında protesto edilen senetlere ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, 2018'in ilk yarısında protesto edilen toplam 434 bin adet senedin parasal tutarı 7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6 azalırken, senet tutarı yüzde 16 arttı.
Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 31'ini İstanbul'dakiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 9 ile Ankara, yüzde 5 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve Bursa izledi.
Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.
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