Protestolu senetler 6 ayda yüzde 16 artışla 7 milyar liraya çıktı

İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Protesto edilen senetlerin toplam tutarı, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 7.0 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin verilerine göre, 2018 yılının ilk yarısında, protesto edilen toplam 434 bin adet senedin parasal tutarı 7 milyar liraya çıktı. Bu dönemde protesto edilen senet adedi yüzde 6 azalırken, senet tutarı yüzde 16 arttı.

Yılın ilk altı ayında, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 31’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 9.0 ile Ankara, yüzde 5.0 ile İzmir, yüzde 4.0 ile Konya ve Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.



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