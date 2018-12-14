FİNANS

PSA Grubu, Autobest 2019 ödülünün sahibi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 21:11 | Son Güncelleme

31 Avrupa ülkesinden 31 gazetecinin oluşturduğu jüri tarafından verilen 2019 Autobest (Avrupa'nın Alıma En Değer Otomobili) ödüllerini, Yeni Peugeot Rifter, Opel Combo Life ve Citroen Berlingo kazandı

İSTANBUL (AA) - PSA Grubu'nun yeni nesil LAV (Leisure Activity Vehicle) aracı, Autobest 2019 (Avrupa'nın Alıma En Değer Otomobili) ödülünün sahibi oldu.

Peugeot tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oluşturduğu jüri tarafından verilen bu prestijli ödülü, 2019'da Yeni Peugeot Rifter, Opel Combo Life ve Citroen Berlingo'nun kazandığı bildirildi.

PSA Grubu'nun Avrupa'da 20 yılı aşkın süredir (LAV) segmentinin öncüsü olduğu belirtilen açıklamada, ödüle ilişkin, "PSA Grubu'nun araçların tasarım aşamasından itibaren müşterilerinin beklentilerini dikkate alarak oluşturduğu temel model stratejisini tanıyan bir ödül." ifadesine yer verildi.

Açıklamada konuya ilişkin ifadeleri yer alan PSA Grubu’nun Programlar ve Stratejiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Olivier Bourges, "Bu ödül, ekip çalışmalarını ödüllendiriyor ve müşterilerimize özgü en iyi teklifi sunmayı, markalarımızı farklılaştırmayı ve yatırımlarımızın verimliliğini ve özel kaynaklarımızı artırmayı hedefleyerek oluşturduğumuz Temel Model Stratejimizle yaptığımız geliştirme seçimlerimizin doğruluğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Autobest'in kurucusu ve başkanı Dan Vardie ise, PSA Grubu'nun üçlüsünün bu yeni platformdaki zaferini hak ettiğini bildirdi.

Vardie, "İki uluslararası jüriyi araba ve LCV perspektiflerinden ikna eden ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda en çok satanlardan biri olacak bir platform. Tarihimizde ilk defa birden fazla kazananımız oluyor. Autobest jürisinin bu gövde tasarımını Avrupa'nın Alıma En Değer Otomobili olarak seçmesinden kişisel olarak mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Autobest 2019 PSA Grubu

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