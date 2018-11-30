PSA Grubu ve Toyota ortaklıklarında yeni bir sayfa açıyor

İSTANBUL (AA) - PSA Grubu ve Toyota uzun yıllara dayanan ortaklığını daha da geliştirmek üzere yeni bir anlaşma imzaladı.

PSA Grubu ve Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Toyota Motor Corporation (TMC) ve PSA Grubu, Avrupa pazarındaki başarılı ve her iki taraf için de yararlı uzun vadeli ortaklıklarının bir sonraki aşamasını açıkladı.

Yapılan anlaşmaya göre, PSA, 2019 yılının sonundan itibaren Toyota Motor Europe NV/SA (TME) için Avrupa pazarında Toyota markası altında satmak üzere tedarik ettiği ticari araçların ürün gamını arttıracak. PSA da bu kapsamda TME’ye İspanya'daki Vigo fabrikasında üreterek bir C-Van tedarik edecek.

2012 yılında orta sınıf hafif ticari araçlarla başlayan PSA ve TME iş birliği kapsamında PSA Grubu, Fransa'daki Hordain fabrikasında Toyota Proace modelini üretiyor.

İki şirket, Avrupa pazarında hem kompakt hem de orta ölçekli hafif ticari araçları sunmak için kendi güçlü yanlarını kullanarak geliştirme ve üretim maliyetlerini optimize etmeyi hedefliyor.