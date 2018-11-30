FİNANS

PSA Grubu ve Toyota ortaklıklarında yeni bir sayfa açıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 15:32 | Son Güncelleme

Toyota Motor Corporation Genel Başkan Yardımcısı Didier Leroy: - "Anlaşmamız, teknoloji ve geliştirme maliyetlerini paylaşırken, her şirketin kendi gücüyle hareket etmesine imkan veriyor"

İSTANBUL (AA) - PSA Grubu ve Toyota uzun yıllara dayanan ortaklığını daha da geliştirmek üzere yeni bir anlaşma imzaladı.

PSA Grubu ve Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Toyota Motor Corporation (TMC) ve PSA Grubu, Avrupa pazarındaki başarılı ve her iki taraf için de yararlı uzun vadeli ortaklıklarının bir sonraki aşamasını açıkladı.

Yapılan anlaşmaya göre, PSA, 2019 yılının sonundan itibaren Toyota Motor Europe NV/SA (TME) için Avrupa pazarında Toyota markası altında satmak üzere tedarik ettiği ticari araçların ürün gamını arttıracak. PSA da bu kapsamda TME’ye İspanya'daki Vigo fabrikasında üreterek bir C-Van tedarik edecek.

2012 yılında orta sınıf hafif ticari araçlarla başlayan PSA ve TME iş birliği kapsamında PSA Grubu, Fransa'daki Hordain fabrikasında Toyota Proace modelini üretiyor.

İki şirket, Avrupa pazarında hem kompakt hem de orta ölçekli hafif ticari araçları sunmak için kendi güçlü yanlarını kullanarak geliştirme ve üretim maliyetlerini optimize etmeyi hedefliyor.

Toyota, gelecekteki hafif ticari aracın geliştirme ve endüstriyel yatırım maliyetlerine dahil olacak.

Toyota Ocak 2021'den itibaren kompakt A-segmentli modelleri üreten bir ortak girişimi olan Çekya'nın Kolin şehrindeki Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech (TPCA) fabrikasının finansal sahipliğini üstlenecek.

2002 yılında PSA ve TMC tarafından oluşturulan TPCA ortak girişiminde, her bir ortağın hisse oranının yeniden gözden geçirmesine izin veren bir madde içeriyor. Tesis, Toyota'nın halen Avrupa'da faaliyet gösteren yedi diğer fabrikasına katılarak TME'nin bir yan kuruluşu haline gelecek. Kolin tesisi, iki şirket için mevcut A segmenti modelleri üretmeye sürdürecek. Toyota, gelecekte de Kolin fabrikasında üretime ve istihdama devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMC Genel Başkan Yardımcısı Didier Leroy, anlaşmanın PSA Grubu ve Toyota arasında var olan tamamlayıcı ve mükemmel ilişkiyi yansıttığını belirterek, "Anlaşmamız, teknoloji ve geliştirme maliyetlerini paylaşırken her şirketin kendi gücüyle hareket etmesine imkan veriyor. Kolin fabrikasına olan bağlılığımız Toyota'nın otomobilleri sattığı yerde üretme felsefesini ve Avrupa'da uzun vadeli üretim stratejimizi gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares de müşterilerine ve şirketlerine avantaj sağlamak için güvene dayanan, başarılı ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklarında yeni bir sayfa açtıklarını kaydetti.

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PSA Grubu toyota

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