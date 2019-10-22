PTT 179 yaşında

ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT, 179 yıllık bilgi ve birikimiyle ulusal ve uluslararası alanda posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde dünya markası olma yolunda hizmet sunmaya devam ediyor.

"Posta Nezareti" olarak 23 Ekim 1840'ta kurulan PTT AŞ, bu yıl 179'uncu yaşını kutluyor. Şirket, kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini artırıyor.

Türkiye'nin her köşesine daima hizmet götürmeyi ilke edinen PTT, yurt içindeki güçlü ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle de faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket, bugün iki asra yaklaşan tarihinin yanında "değişim, dönüşüm ve gelişim" yaklaşımından hareketle başlattığı yenilikçi politikayla teknoloji çağının gereklerine hızlıca entegre oluyor.

"İnsan odaklı" hizmet anlayışıyla kapasitesini her geçen gün artıran şirket, 43 bini aşkın çalışanı ve 5 bini aşkın hizmet noktasıyla hizmet sunuyor.