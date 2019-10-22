FİNANS

PTT 179 yaşında

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından olan PTT AŞ, bu yıl 179'uncu yaşını kutluyor - İki asra yaklaşan tecrübesiyle vatandaşlara hizmet veren PTT AŞ, dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT, 179 yıllık bilgi ve birikimiyle ulusal ve uluslararası alanda posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde dünya markası olma yolunda hizmet sunmaya devam ediyor.

"Posta Nezareti" olarak 23 Ekim 1840'ta kurulan PTT AŞ, bu yıl 179'uncu yaşını kutluyor. Şirket, kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini artırıyor.

Türkiye'nin her köşesine daima hizmet götürmeyi ilke edinen PTT, yurt içindeki güçlü ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle de faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket, bugün iki asra yaklaşan tarihinin yanında "değişim, dönüşüm ve gelişim" yaklaşımından hareketle başlattığı yenilikçi politikayla teknoloji çağının gereklerine hızlıca entegre oluyor.

"İnsan odaklı" hizmet anlayışıyla kapasitesini her geçen gün artıran şirket, 43 bini aşkın çalışanı ve 5 bini aşkın hizmet noktasıyla hizmet sunuyor.

Etkin ve etkili çözümlerle sektörel bazda büyük değişimlerin öncüsü olan PTT, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak dünya markası olma yolunda ilerliyor.

Dünyadaki dijital değişim ve dönüşümün baş döndürücü hızına yetişmek için tecrübesini yenilikçi vizyonuyla birleştiren PTT, zamanın koşullarına uyum sağlamak için güçlü geleneğinden sürekli beslenip, sağlam iradeyle çalışmalarını sürdürüyor.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, ülke ekonomisine azami katkı sunma şiarıyla faaliyetlerini gerçekleştiren PTT, "gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak" ilkesiyle çalışmaya devam ediyor.

Şirket, 179 yıldır katma değer yaratan çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sunarak, uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimi, dünya posta sektörüne yön veriyor.

PARTNER Şevval saunada! Şevval saunada!
Mandalina üreticisi dertliMandalina üreticisi dertli
Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyorSandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
179'uncu yıl PTT AŞ

En Çok Okunan Haberler

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Kredi kartlarıyla ilgili flaş talep

Kredi kartlarıyla ilgili flaş talep

Panik havası kalktı, fiyatları yükselişe geçti

Panik havası kalktı, fiyatları yükselişe geçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

Mandalina üreticisi dertli

Mandalina üreticisi dertli

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

Albayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu

Albayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.