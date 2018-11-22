İZMİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Coğrafi avantajlarını İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla destekleyen Türkiye, lojistiğin de çok önemli bir unsur olduğu e-ticaret ekosisteminde bölgesel ve küresel bir aktör niteliğindedir." dedi. Turhan, PTT tarafından alıcı ve satıcı firmaların uluslararası ticaret yapmalarını sağlayan yeni nesil e-pazar yeri "PTT Trade Akıllı Pazar Yeri" tanıtımı için İzmir Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda, hayata geçirilmesi planlanan İzmir merkezli e-ticaret faaliyetlerinin birinci fazı olan "epttavm.com" platformunun 2012'de hizmete açıldığını, platformda halen 6 bin 500'den fazla tedarikçinin 9 milyon ürününün sergilendiğini söyledi. Dünya ticaretinin seyrini değiştiren e-ticaretin geliştiği ortamda bu portalın faaliyet göstermesinin Türkiye'nin ekonomik hedefleri açısında büyük önem taşıdığını belirten Turhan, şöyle konuştu: "Dijital dünya, sunduğu imkanlarla alışkanlıklarımızı değiştirdiği gibi, konvansiyonel ticareti de ikame etmeye aday bir hızla ilerliyor. Artık toplumsal yaşam da ticari yaşam da bir şekilde internet üzerinden şekilleniyor. İnternet bir yandan bireylerin tüketim konusundaki algı ve alışkanlıklarını değiştiriyor, dönüştürüyor, diğer yandan işletlemlerin özellikle de KOBİ'lerin dünyaya açılmalarında pazarlama, kültür ve stratejlerini geliştirmelerine büyük fırsatlar sunuyor."

- "ptttrade.com" ile e-ticaret Tüm bu gelişmelere kayıtsız kalmayan PTT'nin bugün açılışı yapılan "ptttrade.com" ile e-ticaret işlemlerine yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını kaydeden Turhan, "Bu platform öncelikle ülkemizde üretilen ürün ve hizmetlerin tüm dünyaya pazarlanması ve satışını çok daha etkin hale getirecektir. Elbette oluşturacağı yeni pazarlarla ülkemizin bu alandaki en kapsamlı ve en geniş platformu olmayı hedefliyoruz." dedi. Turhan, Türkiye'nin 2023 yılı e-ticaret hedefinin 350 milyar lira olduğunu anlatarak, "ptttrade.com"un bu hedefin gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle uluslararası ticaret konusunda önemli bir yerde olduğunu ifade eden Turhan, şöyle devam etti: "Coğrafi avantajlarını İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla destekleyen Türkiye, lojistiğin de çok önemli bir unsur olduğu e-ticaret ekosisteminde bölgesel ve küresel bir aktör niteliğindedir. Ülkemiz coğrafi konumu, yetişmiş insan kaynağı, yenlikçi ulaşım ve altyapı çözümlerinin yanı sıra dijital çağın gerektirdiği uygulamalarla e-ticaret sektöründe bölgesinde öncü rol oynamaya adaydır. Günümüzde lojistik, depolama, tedarik, teslimat gibi ana bileşenlerin de dijital çözümlerin etkin şekilde kullanıldığı e-ticarette Türkiye'nin attığı en güncel adımlardan biri, PTT Trade akıllı pazar yeri olacaktır."