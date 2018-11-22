PTT akıllı pazar yerini tanıttı

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, PTT'nin adım adım bir Türkiye markası olma yolunda ilerlediğini belirterek, "PTT'nin önü açık, daha büyük işler yapabilir. Nasıl Türk Hava Yolları 10-15 senede bir marka haline geldiyse, Avrupa'nın 2, dünyanın 7 numaralı bayrak taşıyıcı şirketi olduysa PTT de aynı şeyi yapabilir, yaptığı çalışmalarla o yönde ilerliyor." dedi.

PTT tarafından alıcı ve satıcı firmaların uluslararası ticaret yapmalarını sağlayan yeni nesil e-ticaret üssü "PTT Trade Akıllı Pazar Yeri"nin tanıtımı için İzmir Ticaret Odasında toplantı düzenlendi.

Toplantı öncesi İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleriyle basına kapalı görüşen TBMM Başkanı Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye olarak teknolojideki gelişimin getirdiği değişimin gerisinde kalmamak için 16 yıldan bu yana büyük hamleler içinde olduklarını, bu kapsamdaki İstanbul Havalimanı'nı da bir gurur abidesi olarak hizmete soktuklarını anlattı.

En fazla ciroya sahip şirketlerin internet üzerinden satış yapanlara ait olduğunu, aslında bu işin henüz başında bulunduklarını dile getiren Yıldırım, dünyadaki ticaretin henüz yüzde 8,5'inin internet üzerinden yapıldığına işaret etti.