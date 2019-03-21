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PTT AŞ ile SASAD e-dönüşümde iş birliği yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

PTT AŞ ile SASAD arasında e-dönüşüm hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı - PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "Son 15 yıl içinde savunma sanayisi alanında çok önemli adımlar atılmış, ülkemiz artık kendi silahını, uçağını, helikopterini üretecek noktaya gelmiştir" - SASAD Başkanı Öner Tekin: - "Siber güvenliğe dair önemli açıklarımızdan birini kapatmış olacağız"

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ ile Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) arasında, PTT'nin e-PTT markası altında başlattığı e-dönüşüm hizmetlerine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

PTT Pul Müzesi'ndeki imza töreninde konuşan PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, savunma sanayisi üreticilerinin ülkenin bekasıyla ilgili konularda önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, bağımsız bir ülke olmanın şartının teknolojiyi tasarlamak, geliştirmek, üretmek ve ihraç etmek olduğunu söyledi.

Posta çalışanlarının Türkiye'nin istiklal mücadelesindeki hizmetlerine değinen Bozgeyik, PTT'nin bugün de orduyu sınır ötesi operasyonlarda desteklediğini ifade etti.

Bozgeyik, SASAD ile aralarındaki iş birliğinin Türkiye'nin savunma sanayisinin ilerlemesinde önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Son 15 yıl içinde savunma sanayisi alanında çok önemli adımlar atılmış, ülkemiz artık kendi silahını, uçağını, helikopterini üretecek noktaya gelmiştir. Atacağımız imza sonrasında savunma sanayisindeki e-dönüşümün çok daha iyi noktaya geleceğini, hem ülkemize hem PTT'ye yüksek katma değer üretileceğini şimdiden görüyorum." dedi.

- "Siber güvenliğe dair önemli bir açık kapatılacak"

SASAD Başkanı Öner Tekin de Derneğin 7 milyar dolar cirosu, 2 milyar dolar ihracatı ve 1,5 milyar dolar civarında Ar-Ge faaliyeti yürüten bir topluluğu temsil ettiğini anlattı.

Taraflar arasında sadece ekonomik değil, stratejik bir iş birliği de yapıldığını dile getiren Tekin, "Savunma sanayisi gibi bir alanda bilgilerimizin gizli kalması gereken bir ortamda e-arşiv, e-fatura gibi konulardaki verilerimizi yerli sunucularda bir kamu kuruluşunun himayesinde saklama fırsatını elde ederek siber güvenliğe dair önemli açıklarımızdan birini de kapatmış olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, SASAD'a bağlı 180'in üzerinde üyenin temsil ettiği işletmelerin, özel indirim ve ticaret avantajlarıyla e-dönüşüme geçişini hedefleyen protokol imzalanırken, Bozgeyik, Tekin'e özel pul hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
E-Dönüşüm iş birliği protokolü PTT SASAD

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