"PTT dünya markası oluyor"

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, "Yerli ve milli kuruluşumuz PTT, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme temelli atılımlarla büyüyor, güçleniyor, bir dünya markası oluyor." ifadesini kullandı.

Bozgeyik, PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 23 Ekim 1840'ta posta hizmetlerini yürütmek üzere temelleri atılan kurumun yurt içinde ve yurt dışında başarılara imza attığını belirtti.

Teknolojik gelişmeleri, ürün ve hizmetlere başarıyla yansıttıklarını kaydeden Bozgeyik, "Şirketimiz, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, insanımızın refah ve mutluluğunu artırma, ülke ekonomisine azami katkı sunma şiarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Yerli ve milli kuruluşumuz PTT, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme temelli atılımlarla büyüyor, güçleniyor, bir dünya markası oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bozgeyik, değişim ve dönüşüm sürecinin, meyvelerini verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: