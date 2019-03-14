FİNANS

PTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracak

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "PTT AŞ ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında, 1912'den Kurtuluş Savaşı sonuna kadarki süreçte esir düşenlerin ve ailelerinin yazdıkları 30 bin mektup, PTT tarafından ailelere ulaştırılacak" - Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan: - "Türk Kızılay'da bulunan 309 bin esir mektubundan elimizde kalan 30 bin mektubun, PTT aracılığıyla teslim edilmesi, ülkede tarih bilincinin artmasına ve ailelerin kökleriyle irtibat kurmasına katkı sağlayacak"

PTT AŞ, Türk Kızılay ile imzalanan protokol kapsamında 1912'den Kurtuluş Savaşı sonuna kadar yaşanan süreçte esirlerin ve yakınlarının yazdıkları mektupları aile fertlerine teslim edecek.

PTT ve Türk Kızılay arasında PTT Pul Müzesi'nde iş birliği protokolü imzalandı.

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, imza törenindeki konuşmasında, iki kurumun yapacağı iş birliğinin imzalanan protokolle kayıt altına alınacağını söyledi.

PTT AŞ ve Türk Kızılay'ın savaşta, barışta, afette ayrım gözetmeksizin memleket için iş birliği yaptıklarını belirten Bozgeyik, "Bu iş birliklerimizi daha da ileri taşımak ve faydalı hale getirmek için protokole dönüştürdük." dedi.

Bozgeyik, bu yılın emisyon programına Türk Kızılay'ın da alındığını ifade ederek, bu kapsamda anma pulu basılmasının yanı sıra sergi düzenleyeceklerini, eğitim konusunda da iş birliği yapılacağını bildirdi.

Türk Kızılay arşivlerindeki esirlerin ve ailelerinin mektuplarının, PTT AŞ aracılığıyla aile fertlerine ulaştırılacağını anlatan Bozgeyik, "PTT AŞ ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında, 1912'den Kurtuluş Savaşı sonuna kadarki süreçte esir düşenlerin ve ailelerinin yazdıkları 30 bin mektup, PTT tarafından ailerine ulaştırılacak. Böylece sosyal sorumluluk projelerinde de bir araya gelmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bozgeyik, 2011'den bu yana 30 bin PTT çalışanının Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduğunu dile getirerek, bağışların süreceğini kaydetti.

- "Şefkat pulları serisine PTT destek verecek"

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da kurum olarak 150 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "2011'den bu yana var olan protokolümüzle PTT çalışanlarının kanı ülkemizin her tarafına ulaştırılmakta. PTT çalışanlarının verdiği kanları belli bir sayıya ulaştığında altın madalyayı PTT'ye takdim edeceğiz." diye konuştu.

Türk Kızılay'daki 309 bin esir mektubundan ellerinde kalan 30 bin mektubun, PTT aracılığıyla teslim edileceğini anlatan Altan, ülkede tarih bilincinin artmasına ve ailelerin kökleriyle irtibat kurmasına katkı sağlayacak bu hizmetinden dolayı PTT'ye teşekkür etti.

Altan, protokol kapsamında Türk Kızılay'ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle basılacak şefkat pulları serisine PTT'nin destek vereceğini de sözlerine ekledi.

PTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracak

- PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "PTT AŞ ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında, 1912'den Kurtuluş Savaşı sonuna kadarki süreçte esir düşenlerin ve ailelerinin yazdıkları 30 bin mektup, PTT tarafından ailelere ulaştırılacak" - Türk

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak

Esir mektuplarını aileleriyle PTT buluşturacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PTT AŞ Türk Kızılay

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Herkesi ilgilendiriyor! Tarifeniz zamlanabilir

Herkesi ilgilendiriyor! Tarifeniz zamlanabilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”

“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”

Bahçıvan: İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek

Bahçıvan: İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek

Global CX Araştırması 2018: Müşteriler e-perakende sektöründeki markalardan memnun

Global CX Araştırması 2018: Müşteriler e-perakende sektöründeki markalardan memnun

Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

Araştırma: Kripto yatırımcısı ödemeyi kripto parayla yapmıyor

Araştırma: Kripto yatırımcısı ödemeyi kripto parayla yapmıyor

THBB / Işık: Konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyor

THBB / Işık: Konut satışlarındaki kan kaybı devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.