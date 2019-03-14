PTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracak

PTT AŞ, Türk Kızılay ile imzalanan protokol kapsamında 1912'den Kurtuluş Savaşı sonuna kadar yaşanan süreçte esirlerin ve yakınlarının yazdıkları mektupları aile fertlerine teslim edecek.

PTT ve Türk Kızılay arasında PTT Pul Müzesi'nde iş birliği protokolü imzalandı.

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, imza törenindeki konuşmasında, iki kurumun yapacağı iş birliğinin imzalanan protokolle kayıt altına alınacağını söyledi.

PTT AŞ ve Türk Kızılay'ın savaşta, barışta, afette ayrım gözetmeksizin memleket için iş birliği yaptıklarını belirten Bozgeyik, "Bu iş birliklerimizi daha da ileri taşımak ve faydalı hale getirmek için protokole dönüştürdük." dedi.

Bozgeyik, bu yılın emisyon programına Türk Kızılay'ın da alındığını ifade ederek, bu kapsamda anma pulu basılmasının yanı sıra sergi düzenleyeceklerini, eğitim konusunda da iş birliği yapılacağını bildirdi.

Türk Kızılay arşivlerindeki esirlerin ve ailelerinin mektuplarının, PTT AŞ aracılığıyla aile fertlerine ulaştırılacağını anlatan Bozgeyik, "PTT AŞ ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında, 1912'den Kurtuluş Savaşı sonuna kadarki süreçte esir düşenlerin ve ailelerinin yazdıkları 30 bin mektup, PTT tarafından ailerine ulaştırılacak. Böylece sosyal sorumluluk projelerinde de bir araya gelmiş olacağız." ifadelerini kullandı.