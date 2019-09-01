FİNANS

PTT hizmeti ayağa götürdü, 5 milyon işlem gerçekleştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

PTT AŞ tarafından hiçbir bankanın olmadığı bin 311 yerleşim yerinde sadece PTT ve hiçbir ATM'nin olmadığı 91 yerleşim yerinde Mobil PTT araçlarıyla bugüne kadar 5 milyona yakın işlem yapıldı - Posta, kargo ve bankacılık hizmetlerinin vatandaşların ayağına götürüldüğü Mobil PTT araçlarıyla en fazla işlem bankacılık alanında gerçekleştirildi

ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT AŞ tarafından hiçbir bankanın olmadığı bin 311 yerleşim yerinde sadece PTT ve hiçbir ATM'nin olmadığı 91 yerleşim yerinde Mobil PTT araçlarıyla bugüne kadar yaklaşık 5 milyon işlem imkanı sağlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, PTT AŞ'nin yeniden yapılanması ve dönüşüm politikalarının gereği olarak yeni hizmetler uygulamaya konuluyor. Bu kapsamda, "PTT Her Yerde" sloganıyla müşterilerin taleplerinin yerinde karşılanması, hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi amacıyla PTT şubelerinin olmadığı yerlerde kullanılmak üzere Mobil PTT uygulaması 2016 yılında başlatıldı.

Deprem, sel gibi doğal afet durumları ile fuar, açılış, ulusal ve/veya uluslararası gösteri ve toplantılarda acil ihtiyaç duyulan yerlerde de kullanılan söz konusu uygulama için 158 Mobil PTT aracı tahsisi yapıldı.

Bu araçlardan 55 büyük tipin tamamında,103 küçük tip aracın ise 101'inde ATM cihazı üzerinden bankacılık hizmeti veriliyor.

Bu araçlar, şehir merkezlerinde ihtiyaç duyulan yerlerde, şehir merkezinden uzak sanayi bölgelerinde ve sınır bölgelerinde kullanılıyor.

Mobil PTT, ayrıca iş yeri açılmasına izin verilen fakat zaruri nedenlerle henüz faaliyete başlanılamayan yerler ile Evrensel Posta Hizmetleri kapsamında şehir merkezinin dışındaki yerleşim yerlerinde vatandaşların posta, kargo ve bankacılık işlemlerinin yapılmasını sağlıyor.

Askeri kışlalar, valilikler, hastaneler, üniversiteler, belediyeler, tapu ve nüfus müdürlükleri gibi kamu kurum ve kuruluşlardan talep gelmesi halinde görevlendirilen araçlarda, hem PTT Bank işlemleri hem de posta-kargo iş ve işlemleri gerçekleştiriliyor.

- Mobil PTT maliyetleri de düşürüyor

Mobil PTT araçları ilk olarak Ankara, Antalya, Denizli ve İstanbul'da hizmete sunuldu. İlerleyen dönemde, hiçbir bankanın olmadığı bin 311 yerleşim yerinde sadece PTT ve hiçbir ATM'nin olmadığı 91 yerleşim yerinde Mobil PTT araçları hizmet vermeye başladı.

Yeni kamu yönetimi anlayışı kapsamında "hizmeti vatandaşın ayağına götürme" konseptinin önemli bir unsurunu oluşturduğu belirtilen bu uygulamayla bugüne kadar yapılan işlem sayısı yaklaşık 5 milyon oldu. Mobil PTT araçlarıyla en fazla yapılan işlem ise 4 milyon 4 bin ile bankacılık olarak öne çıktı.

PTT AŞ'nin "dünya markası olma" hedefine ciddi katkı sağladığı ifade edilen Mobil PTT uygulamasıyla şirket ulaşılır hale gelirken, sabit PTT iş yerlerinden en az yüzde 50 daha ucuz maliyetle hizmet sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
bankacılık kargo Posta PTT AŞ PTT Mobil araç

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