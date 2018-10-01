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PTT ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

PTT Genel Müdürü Bozgeyik: - "e-dönüşüme yönelik Türkiye'de ilk defa bir üniversite ile iş birliği protokolü imzalıyoruz"

İZMİR (AA) - PTT ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında (DEÜ) e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter entegrasyonuyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar katıldı.

Bozgeyik, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk defa bir üniversitenin e-dönüşümüyle ilgili iş birliği protokolüne imza attıklarını söyledi. Bozgeyik, "Ülkemizdeki üniversitelerle PTT'nin bütün faaliyet alanlarına ilişkin çalışmalar yürütüyoruz, ancak e-dönüşüme yönelik bu iş birliği bir ilk olma özelliği taşıyor. Bir dünya markası, bu ülkenin istiklalinde ve istikbalinde yer alan bir anonim şirket olarak öğrencilerimizin, gençlerimizin, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, huzur ve mutluluklarını artırmak üzere teknolojik uygulamalarımızı da hizmete sunmaya devam edeceğiz." dedi.

PTT'nin Hazine ve Maliye Bakanlığının e-fatura uygulaması için lisans verilen entegratör kuruluş olduğunu belirten Bozgeyik, yakın gelecekte fatura kesen tüm kurumların bu sisteme geçmesinin zorunlu olacağına işaret etti.

Bozgeyik, vergide kayıp ve kaçağı önleyecek bu sistemin kurumlardaki kağıt israfı ve zaman kaybını da engelleyeceğini dile getirdi.

Hotar da PTT ile birlikte bir ilke imza attıkları iş birliği protokolünün gerek iki kuruma gerek üniversite öğrencileri ve çalışanları ile halka önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından üniversitenin e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter entegrasyonunu içeren iş birliği protokolü imzalandı.

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9 Eylül Üniversitesi işbirliği İzmir Doğalgaz protokol PTT

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