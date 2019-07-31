PTT ile ETİ Maden İşletmeleri iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle iki stratejik kuruluşun, 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceklerini bildirerek, "Bunların içinde lojistikten kargo taşımacılığına, sigortacılık çözümlerinden bankacılık hizmetlerine kadar çok önemli hizmet kalemleri yer alıyor." dedi.

Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen PTT ile ETİ Maden İşletmeleri İş Birliği Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, devletlerin kurum ve kuruluşlar üzerinden ayakta durduklarını söyledi.

En iyi kurumun, görevini en iyi yapan, ülkeye ve millete en fazla katma değer üreten ve hizmet eden kurum olduğunu dile getiren Turhan, tabelaların büyüklüğü, kuruluş tarihinin eski olması veya sahip olunan mekanın modernliğinin çok hizmet edeceği anlamına gelmediğini belirtti.

Çalışmak ve üretmenin, insanların ihtiyaçlarını en üst seviyede yerine getirmenin önemli olduğunu bildiren Turhan, daha önemli olanın ise kurumsal yapıların sağlam temeller üzerine bina edilmesi olduğunu vurguladı.