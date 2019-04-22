PTT ile GTO arasında iş birliği protokolü

GAZİANTEP (AA) - PTT ile Gaziantep Ticaret Odası (GTO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, GTO'da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, tarihi bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Gaziantep'in dünyanın en rekabetçi 7 kentinden biri olduğunu vurgulayan Bozgeyik, kentin tarih, kültür ve gastronomi altyapısının çok güçlü olduğunu, bunun da ticareti güçlendirdiğini söyledi.

Bozgeyik, PTT'nin Türkiye'nin istiklalinde ve istikbalinde yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"GTO ile bir aydır 'iş adamlarımızın hangi işini, nasıl kolaylaştırırız, ticareti nasıl artırırız, uluslararası alana nasıl taşıyabiliriz' diye çalıştık. Bugün yapacağımız protokolle çok iyi iş birlikleri gerçekleştireceğiz. Yine GTO ile Fırat Kalkanı bölgesindeki yörelerle, Gaziantep ve dışından ticaret yapan iş adamlarımızın para transferlerini gerçekleştirebilmeleri üzerine çalışma yaptık. Hükümetimizin destekleriyle bunu gerçekleştirebilir hale geldik. Yani buradan ticaret yapanlar ihracat bedellerini PTT üzerinden, bu bölgedeki 8 şubemizden yatırarak Gaziantep'ten paralarını alabilecekler. Bu da Gaziantep ticaretine ve ülke ihracatına katkı sağlayacak."