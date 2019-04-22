FİNANS

PTT ile GTO arasında iş birliği protokolü

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 13:02 | Son Güncelleme

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "GTO ile Fırat Kalkanı bölgesindeki yörelerle, Gaziantep ve dışından ticaret yapan iş adamlarımızın para transferlerini gerçekleştirebilmeleri üzerine çalışma yaptık. Hükümetimizin destekleriyle bunu gerçekleştirebilir hale geldik" - GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: - "Üyelerimiz bankacılıktan, kargoya ve e-ticarete kadar birçok hizmetten avantajlı olarak faydalanacaklar. Örneğin PTT kartıyla oda aidatlarını ödeyebilecek, alışveriş yapabilecekler"

GAZİANTEP (AA) - PTT ile Gaziantep Ticaret Odası (GTO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, GTO'da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, tarihi bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Gaziantep'in dünyanın en rekabetçi 7 kentinden biri olduğunu vurgulayan Bozgeyik, kentin tarih, kültür ve gastronomi altyapısının çok güçlü olduğunu, bunun da ticareti güçlendirdiğini söyledi.

Bozgeyik, PTT'nin Türkiye'nin istiklalinde ve istikbalinde yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"GTO ile bir aydır 'iş adamlarımızın hangi işini, nasıl kolaylaştırırız, ticareti nasıl artırırız, uluslararası alana nasıl taşıyabiliriz' diye çalıştık. Bugün yapacağımız protokolle çok iyi iş birlikleri gerçekleştireceğiz. Yine GTO ile Fırat Kalkanı bölgesindeki yörelerle, Gaziantep ve dışından ticaret yapan iş adamlarımızın para transferlerini gerçekleştirebilmeleri üzerine çalışma yaptık. Hükümetimizin destekleriyle bunu gerçekleştirebilir hale geldik. Yani buradan ticaret yapanlar ihracat bedellerini PTT üzerinden, bu bölgedeki 8 şubemizden yatırarak Gaziantep'ten paralarını alabilecekler. Bu da Gaziantep ticaretine ve ülke ihracatına katkı sağlayacak."

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da üyelerinin çıkarlarını gözetmeye çalıştıklarını dile getirerek 20 bin üyeyle bölgeye öncülük ettiklerinin altını çizdi.

Üyelere faydalı olacak çalışmalara imza atmaya çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, projeler ürettiklerini ve danışmanlıklar yaptıklarını anlattı.

Yıldırım, PTT ile yaptıkları iş birliği sayesinde GTO üyelerinin ayrıcalıklı olacağını kaydederek "Üyelerimiz bankacılıktan, kargoya ve e-ticarete kadar birçok hizmetten avantajlı olarak faydalanacaklar. Örneğin PTT kartıyla oda aidatlarını ödeyebilecek, alışveriş yapabilecekler. Yaptığımız iş birliği dinamik bir altyapıya sahip. Üyelerimizin, daha fazla avantajla PTT hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

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GTO iş birliği protokol PTT

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