FİNANS

PTT indirim kampanyasını uzattı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

PTT AŞ, bireysel göndericiler tarafından postaya verilecek tüm APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine yüzde 25 indirim kampanyasına yıl sonuna kadar devam edecek

PTT AŞ, bireysel göndericiler tarafından postaya verilecek tüm APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine yüzde 25 indirim kampanyasını yıl sonuna kadar uzattı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 24 Mayıs-31 Ağustos'ta düzenlediği indirim kampanyasını yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Buna göre, 31 Aralık'a kadar bireysel göndericiler tarafından postaya verilecek tüm APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine mevcut Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.

Açıklamada, "Ürün ve hizmetlerini geliştirirken insan odaklı bir anlayış benimseyen PTT AŞ, söz konusu kampanyayla müşteri memnuniyetinin daha da artırılmasını hedefliyor. Kaliteli hizmete oldukça uygun fiyatla ulaşmayı mümkün kılan indirim kampanyası, aynı zamanda müşterilerin aile bütçelerine önemli katkı sağlıyor." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
indirim kampanya PTT AŞ

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