"PTT Kargomat"a uluslararası fuarda yoğun ilgi

AMSTERDAM (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk mühendis ve üreticilerin iş birliğiyle üretilen PTT Kargomat, dünyanın en büyük posta ve kargo fuarlarından Post EXPO 2019'da yoğun ilgi gördü.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Post EXPO 2019'da stant açan PTT AŞ tarafından, Türkiye'de 217 noktada hizmete sunulan yerli üretim PTT Kargomat tanıtıldı.

Post EXPO, 200'den fazla uluslararası katılımcıyla endüstri lideri iş ortaklarından yepyeni girişimlere kadar sektörü ileriye götüren en son yenilikleri ve teknolojileri ilk elden görüp değerlendirme fırsatı sunuyor.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PTT Kargomat'ın hükümetin "millileştirme ve yerlileştirme" politikası çerçevesinde hayata geçirildiğini söyledi.

Bu sayede vatandaşların kargolarını 7 gün 24 saat teslim alabildiklerini vurgulayan Bozgeyik, "Amsterdam'da düzenlenen Post EXPO 2019'da görücüye çıkarılan PTT Kargomat, Türk mühendisler ve üreticilerin iş birliğiyle yerli ve milli olarak üretildi." dedi.

Bozgeyik, PTT Kargomatlar'ın sergilendiği tüm fuarlarda ilgi odağı olduğunu belirterek, söz konusu fuarda da kargomatların başarılı şekilde tanıtımını yaptıklarını kaydetti.

PTT Kargomat sayesinde, çalışanların mesai saatleri dışında da kargolarını alabildiklerini ifade eden Bozgeyik, kargomatların Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

