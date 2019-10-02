FİNANS

"PTT Kargomat"a uluslararası fuarda yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Türk mühendis ve üreticilerin iş birliğiyle üretilen PTT Kargomat, posta ve kargo fuarı Post EXPO 2019'da yoğun ilgi gördü - PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "Amsterdam'da düzenlenen Post EXPO 2019'da görücüye çıkarılan PTT Kargomat, Türk mühendisler ve üreticilerin iş birliğiyle yerli ve milli olarak üretildi"

AMSTERDAM (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk mühendis ve üreticilerin iş birliğiyle üretilen PTT Kargomat, dünyanın en büyük posta ve kargo fuarlarından Post EXPO 2019'da yoğun ilgi gördü.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Post EXPO 2019'da stant açan PTT AŞ tarafından, Türkiye'de 217 noktada hizmete sunulan yerli üretim PTT Kargomat tanıtıldı.

Post EXPO, 200'den fazla uluslararası katılımcıyla endüstri lideri iş ortaklarından yepyeni girişimlere kadar sektörü ileriye götüren en son yenilikleri ve teknolojileri ilk elden görüp değerlendirme fırsatı sunuyor.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PTT Kargomat'ın hükümetin "millileştirme ve yerlileştirme" politikası çerçevesinde hayata geçirildiğini söyledi.

Bu sayede vatandaşların kargolarını 7 gün 24 saat teslim alabildiklerini vurgulayan Bozgeyik, "Amsterdam'da düzenlenen Post EXPO 2019'da görücüye çıkarılan PTT Kargomat, Türk mühendisler ve üreticilerin iş birliğiyle yerli ve milli olarak üretildi." dedi.

Bozgeyik, PTT Kargomatlar'ın sergilendiği tüm fuarlarda ilgi odağı olduğunu belirterek, söz konusu fuarda da kargomatların başarılı şekilde tanıtımını yaptıklarını kaydetti.

PTT Kargomat sayesinde, çalışanların mesai saatleri dışında da kargolarını alabildiklerini ifade eden Bozgeyik, kargomatların Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli olduTürkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli oldu
TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssüTALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kenan Bozgeyik PTT AŞ PTT Kargomat

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye’de ilk kez üretildi: 10 milyonluk gelir getirmesi öngörülüyor

Türkiye’de ilk kez üretildi: 10 milyonluk gelir getirmesi öngörülüyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli oldu

Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli oldu

TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

Yanındayız Derneği'nden “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans

Yanındayız Derneği'nden “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları gong töreniyle başladı

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları gong töreniyle başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.