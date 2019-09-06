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PTT PAL ile Güvenlik-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

PTT PAL ve Güvenlik-İş arasında bin 700 işçinin faydalanacağı toplu iş sözleşmesi imzalandı - PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "Özellikle güvenlik gibi hassas bir işi yürüten kişilerin, huzurunu ve refahını artırmak için masada en fazlasını yapmak amacıyla hazırlanan sözleşmeyi imzaladık" - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "İlk defa bin 700 özel güvenlik görevlisi için bir kamu kuruluşunda sözleşme imzalanıyor" - Güvenlik-İş Genel Başkanı Ömer Çağırıcı: - "Toplu iş sözleşmemiz 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi. Özel güvenlik görevlilerimizin ücretleri brüt 5 bin 140 liraya yükseldi"

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ (PTT PAL) ile Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) arasında bin 700 işçinin 18 ay faydalanacağı ve ücretlerde yüzde 14 artış sağlayan toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, imza töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu çerçevesinde PTT'nin başlattığı değişim ve dönüşüm programının bir parçası olarak holding çatısına dönüşme çalışmalarının 2016'da başlatıldığını vurguladı.

Bozgeyik, bu çerçevede PTT PAL'in bir yandan Merkez Bankası ile stratejik işler yürütürken, diğer yandan güvenlik konusunda önemli rol üstlendiğini söyledi.

Güvenlik-İş Sendikası temsilcileriyle yapılan görüşmelerde çalışanların hayat standartlarının yükseltilmesinin ön plana çıkarıldığını belirten Bozgeyik, "Özellikle güvenlik gibi hassas bir işi yürüten kişilerin, huzurunu ve refahını artırmak için masada hem genel müdürlüğümüz hem sendika temsilcilerimiz rekabet etmeden, en fazlasını yapmak amacıyla hazırlanan sözleşmeyi imzaladık." dedi.

Çalışanların alın teri kurumadan ücretinin ödenmesi prensibiyle daha fazla üreterek, daha fazla kazanıp daha fazla kazandırma gayreti içinde olacaklarını vurgulayan Bozgeyik, bin 700 işçiyi kapsayan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

- "Sözleşme diğer kurumlara da örnek olur"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Türkiye'nin en köklü kurumlarından PTT'nin, Cumhuriyet döneminden önce ve bu dönemde önemli hizmetlerde bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'de 1 milyonun üzerinde özel güvenlik görevlisi olduğunu anımsatan Atalay, bunların sorunlarının görünür olması için bilinmesi gerektiğini dile getirdi. Atalay, "İlk defa bin 700 özel güvenlik görevlisi için bir kamu kuruluşunda sözleşme imzalanıyor. Bu ülkede bir ilk ve diğer kurumlara da örnek olur. Diğer kurumlarla da masada sözleşmeyi bitiririz." ifadelerini kullandı.

- Toplu sözleşme şartları

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı da sendikalarının 42 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük özel güvenlik sendikası olduğuna dikkati çekerek, ilk defa özel sektörde birinci dönem toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını kaydetti.

PTT bünyesinde yaklaşık bin 700 sendikalarına üye özel güvenlik görevlisinin çalıştığı bilgisini veren Çağırıcı, Yüksek Hakem Kuruluna gitmeden masada toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.

Çağırıcı, toplu iş sözleşmesinin kazanımlarına değinerek, şöyle konuştu:

"Toplu iş sözleşmemiz 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi. Özel güvenlik görevlilerimizin ücretleri brüt 5 bin 140 liraya yükseldi. Toplu iş sözleşmesi 18 aylık. 1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olmak üzere toplam yüzde 14 zam yapılmıştır." diye konuştu.

Bu ücrete sosyal hakların da dahil olduğunu ifade eden Çağırıcı, ayrıca PTT özel güvenlik görevlilerine aylık 40 lira banka promosyonu ödeneceğini, her çocuk için yıllık 100 lira kreş yardımı yapılacağını bildirdi.

Çağırıcı, toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlara PTT Sigorta aracılığıyla ferdi kaza sigortası yaptırdıklarını belirterek, "Aynı zamanda PTT Kart'tan PTT PAL bünyesinde çalışan güvenlik görevlilerinin faydalanmasını sağladık. Toplu iş sözleşmesi kazanımlarımız oldukça iyi, özel güvenlik görevlilerimiz memnun." değerlendirmesinde bulundu.

PTT PAL AŞ Genel Müdürü Salih Ziya Aydınay ise toplu iş sözleşmesiyle elde edilen kazanımlara dikkati çekerek, gelecek dönemde daha fazla güvenlik personeli istihdam edileceğini kaydetti.

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