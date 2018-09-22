PTT AŞ, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde kargo drone uçurdu.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sunduğu geleneksel posta hizmetlerini, talep ve beklentileri dikkate alarak güncelliyor.
Bu kapsamda, çalışmalarını sürdüren PTT AŞ TEKNOFEST'te Ar-Ge çalışmaları ile yaptığı PTT Kargo Drone uçurdu. Kargo drone, -20 ila 50 santigrat derece arasında çalışabiliyor ve yağmurlu havalarda uçabiliyor.
PTT Kargo Drone'un taşıma sandığından çıkarılıp yüküyle birlikte havalanması arasında geçen sürenin 5 dakikadan az olması, aracın hızlı şekilde kullanılmasına imkan tanıyor.
Gerçek zamanlı veri transferi yaparak teslimat sürecinin bütün aşamalarının takip edilmesini mümkün kılan araç, otonom olarak verilen uçuş görevlerini eksiksiz yerine getirebiliyor.
PTT Kargo Drone, paket tutma ve bırakma, yer kontrol istasyonuyla iletişimin kesilmesi durumunda geri dönme, acil iniş yapma ve askıda kalma gibi özelliklere sahip.
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