FİNANS

PTT'de 59 çeşit tahsilat yapılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

PTT AŞ'ye ait iş yerlerinde, trafik cezasından karayolları geçiş ücreti ve idari para cezasına, motorlu taşıtlar ve gelir vergilerinden HGS ödemelerine kadar yapılabilen işlem sayısı 59'a yükseldi - PTT iş yerlerinde e-tahsilat menüsünden gerçekleştirilebilen 41 kuruma ait 59 işlem, online olarak sisteme yansıyor - "HGS Kurumsal"dan hizmet alan kurumlar, filosundaki araçların etiketlerini tek bir yerden kolayca yönetilebiliyor, araçların HGS hesap hareketleri ve geçiş ihlalleri raporlanabiliyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT AŞ'ye ait iş yerlerinde tahsilatı yapılabilen işlem çeşidi 59'a yükseldi. Aralarında trafik cezası, karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları, motorlu taşıtlar ve gelir vergileriyle HGS ödemelerinin de yapıldığı PTT iş yerlerinde, e-tahsilatla ödemeler online olarak sisteme işleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 178 yıllık köklü kuruluş PTT, çağın gerekleri ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda hizmetlerini geliştiriyor ve çeşitlendiriyor.

Kuruluş, yeni hayata geçirdiği imar barışı tahsilatı, yurt dışı çıkış harcı tahsilatı ve HGS Kurumsal ile hizmet verilen kurum sayısını 41'e, işlem sayısını 59'a yükseltti.

PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, imar barışına ilişkin tahsilat işlemlerine başlandı.

- e-Tahsilat ile ödemeler online sisteme işleniyor

PTT AŞ'nin son dönemde hayata geçirdiği e-tahsilat hizmetiyle aralarında trafik cezası, karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları, motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi, HGS ödemelerinin de bulunduğu 59 işlem şubelerden online yapılıyor. Söz konusu işlemle ödemeler anında sisteme yansıyor.

Yurt dışı harç pulu da e-tahsilat hizmetleri kapsamında PTT AŞ'den alınabiliyor. Pasaport harcı ve yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı PTT gişelerinden veya çevrimiçi olarak e-tahsilat menüsünden ödenebiliyor.

PTT AŞ'de HGS ile ilgili pek çok işlem gerçekleştirilebiliyor. Araca yapıştırmak üzere etiket alınabiliyor, bakiye yüklenebiliyor, bakiye bilgisi sorgulanabiliyor, HGS ürünü iptali yapılabiliyor.

HGS Kurumsal'dan hizmet alan kurumlar, filosundaki araçların etiketlerini tek bir yerden kolayca yönetebiliyor ve takip edebiliyor. Bunun yanı sıra kurum, araçlarının HGS hesap hareketlerini ve geçiş ihlallerini raporlayabiliyor.

PARTNEROnlar da modaya uydu!Onlar da modaya uydu!
'Motorcu Dostu Trafik’  projesi Ankara'da'Motorcu Dostu Trafik’  projesi Ankara'da
BKM’den para kavramı ve değişen teknolojiye ilişkin iki kitapBKM’den para kavramı ve değişen teknolojiye ilişkin iki kitap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
e-Tahsilat HGS Kurumsal PTT

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Otel odasına tapu dönemi

Otel odasına tapu dönemi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CarrefourSA Yalıkavak'ta hizmette

CarrefourSA Yalıkavak'ta hizmette

Dövizde kur farkı arttı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Dövizde kur farkı arttı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

İzmir'de ekmeğe zam yok

İzmir'de ekmeğe zam yok

Halde fiyatlar düşmeye başladı

Halde fiyatlar düşmeye başladı

'Motorcu Dostu Trafik’  projesi Ankara'da

'Motorcu Dostu Trafik’  projesi Ankara'da

BKM’den para kavramı ve değişen teknolojiye ilişkin iki kitap

BKM’den para kavramı ve değişen teknolojiye ilişkin iki kitap

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.