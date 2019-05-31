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PTT'de bayram seferberliği

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

PTT AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla postada hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla personel takviyesi yapılarak, 1-3 Haziran'da kayıtlı/kayıtsız tüm gönderilerin dağıtımı bitirilecek - Konutta teslim ödemelerinin yapılması ve herhangi bir devir bırakılmaması, özellikle son ödeme tarihi 10-11 Haziran olan gönderilerin mutlaka alıcılarına bayramdan önce teslim edilmesi sağlanacak - İhbarlı olarak PTT iş yerine bırakılan pasaport, ehliyet ve ruhsat gibi özellikli gönderilerin alıcılarıyla irtibata geçilerek teslimi için her türlü önlem alınacak ve kabul edilen özellikli gönderilerin uçakla sevki sağlanacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT AŞ tarafından Ramazan Bayramı tatili süresince, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli önlemler alınırken, personel takviyesi yapılarak, 1-3 Haziran'da kayıtlı/kayıtsız tüm gönderilerin dağıtımı tamamlanacak.

AA muhabirinin PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatili süresince, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi ve çalışanların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için gerekli önlemler uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda, başmüdürlüklerce, "Yılbaşı ve Bayram Çalışması Talimatı"nda belirtilen esaslar doğrultusunda hizmetin etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınırken, tebrik ve davetiyeler için ayrı torba düzenlendi.

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 1-3 Haziran'da kayıtlı/kayıtsız tüm gönderilerin dağıtımı bitirilecek.

Konutta teslim ödemelerinin yapılması ve herhangi bir devir bırakılmaması, özellikle son ödeme tarihi 10-11 Haziran olan gönderilerin mutlaka alıcılarına bayramdan önce teslimi sağlanacak. İhbarlı olarak PTT iş yerine bırakılan pasaport, ehliyet ve ruhsat gibi özellikli gönderilerin alıcılarıyla irtibata geçilerek, teslimi için her türlü önlem alınacak ve kabul edilen özellikli gönderilerin uçakla sevki gerçekleştirilecek.

- Bürolardan personel takviyesi

İş yerlerince toplu gönderilerin kabulünde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gereken her türlü tedbir alınırken, TBMM üyeleri tarafından Birleşik Posta Baskı Sistemi'nde basılarak postaya verilen ve üzerinde TBMM logosu bulunan zarflar, en geç 3 Haziran'a kadar alıcılarına ulaştırılacak.

Ramazan Bayramı'nın 1, 2 ve 3'üncü günü olan 4-5-6 Haziran ile 7 ve 8 Haziran'da telgraf dağıtım hizmetinin verilmesi amacıyla hızlı tebligat gönderilerinin dağıtımında da personel görevlendirildi.

Telgraf ve hızlı tebligat haricindeki diğer posta gönderileriyle kargo gönderilerinin 4-8 Haziran'da dağıtımı yapılmayacak.

Gönderilerin gecikmeye yer verilmeden süratle işlenip sevk edilmesi amacıyla özellikle büro servislerinden personel takviyesi gerçekleştirilecek.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 3-7 Haziran'da Bulgaristan (Kapıkule), Gürcistan (Sarp), İran (Gürbulak) ve Yunanistan (Pazarkule) posta idareleriyle sınır kapıları üzerinden posta değişimine gidilmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bayram tedbirleri PTT AŞ ramazan bayramı

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