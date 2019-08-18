PTT'den 217 noktada akıllı cihazla kargo teslimi

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Yerli ve milli imkanlarla üretilen PTT Kargomat sayesinde vatandaşlar kargolarını 7 gün 24 saat teslim alabiliyor.

AA muhabirinin PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, Türk mühendis ve üreticilerinin iş birliğiyle üretilen PTT Kargomat, hükümetin "millileştirme ve yerlileştirme" politikası çerçevesinde hayata geçirildi.

Hayatı kolaylaştırmayı ve dünya standartlarında iş yapmayı amaçlayan şirket, söz konusu cihazları ilk olarak Ankara'da hizmete sundu. Cihazın daha sonra İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya'da kullanıma sunulmasıyla ülke genelindeki PTT Kargomat sayısı 217'ye ulaştı. Böylece PTT Kargomat sayesinde vatandaşlar, kargo ücreti dışında ekstra herhangi bir ücret ödemeden 7 gün 24 saat hizmet alma imkanına kavuştu.

Ankara'da 97, İstanbul'da 78, İzmir'de 21, Bursa'da 12 ve Antalya'da 9 noktada kurulan cihazın, vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yıl sonuna kadar 405 noktada kullanıma sunulması hedefleniyor.

Söz konusu cihaz sayesinde mesai saatleri dışında kargo alma imkanı sağlanırken vatandaşlar, toplu konutlar, meydanlar, üniversiteler, öğrenci yurtları, alışveriş merkezleri ve metro durakları gibi şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilen en yakın PTT Kargomat'tan kargolarına ulaşabiliyor.