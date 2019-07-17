PTT AŞ tarafından "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulları satışa sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuş, hayat ağacı, muska ve nazarlık, su yolu, akrep, çengel, göz ve pıtrak motiflerine yer verilerek hazırlanan 8 değerli "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulu bugün tedavüle çıkarıldı.

Posta pulunun yer aldığı portföy içinde "Anadolu Motifleri-2" konulu pulların, 10 kuruş ile 16,20 lira arasında değişen bedellerle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.

