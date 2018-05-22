PTT, "Antalya" konulu sürekli posta pulunu satışa sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın tanıtımına ve ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla tedavüle çıkarılan sürekli posta pulunda Perge antik kentinin görseli yer aldı.

"Antalya" konulu sürekli posta pulu 4 lira, ilk gün zarfı ise 5 lira bedelle PTT iş yerlerinden, www.filateli.gov.tr adresinden ve filateli cep uygulamasından satın alınabiliyor.

Antalya Güllük PTT Merkez Müdürlüğünde de gün içinde "Antalya Konulu Sürekli Posta Pulu 22.05.2018 ANTALYA" ibareli ilk gün damgası kullandırıldı.

