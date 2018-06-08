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PTT'den Çamlıca Camisi konulu anma pulu

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

PTT'den Çamlıca Camisi konulu anma pulu

PTT AŞ, Çamlıca Camisi konulu anma pulunu yarın satışa sunacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, anma pulu 2 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı da 3 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte Üsküdar PTT Merkez Müdürlüğü'nde, "İstanbul Çamlıca Cami 10.06.2018 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
anma pulu PTT AŞ

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