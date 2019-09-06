PTT AŞ tarafından "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar" konulu anma pulu 4 lira bedelle tedavüle çıkarıldı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar" konulu anma pulu 4 lira ve söz konusu pula ait ilk gün zarfları 7 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte Adıyaman PTT Merkez Müdürlüğü ile Antalya Güllük PTT Merkez Müdürlüğünde "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar 06.09.2019 ADIYAMAN" ve "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar 06.09.2019 ANTALYA" ibareli ilk gün damgaları kullandırılmaya başlandı.

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan "Köprülü Kanyon Milli Parkı" ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki "Nemrut Dağı Milli Parkı" görselleriyle hazırlanan iki anma bloku ile "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar" konulu anma pulları serisi, Türkiye'nin yedi bölgesine de yer verilerek tamamlandı.

