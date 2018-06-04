PTT AŞ, "Dünya Çevre Günü (Yenilenebilir Enerji)" konulu anma pulunu yarın satışa sunacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Dünya Çevre Günü (Yenilenebilir Enerji)" konulu anma pulu 4 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı da 5 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde, "Dünya Çevre Günü (Yenilenebilir Enerji) 05.06.2018 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

