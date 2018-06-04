FİNANS

PTT'den "Dünya Çevre Günü" konulu pul

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 09:34 | Son Güncelleme

PTT'den "Dünya Çevre Günü" konulu pul

PTT AŞ, "Dünya Çevre Günü (Yenilenebilir Enerji)" konulu anma pulunu yarın satışa sunacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Dünya Çevre Günü (Yenilenebilir Enerji)" konulu anma pulu 4 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı da 5 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde, "Dünya Çevre Günü (Yenilenebilir Enerji) 05.06.2018 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecekTÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek
Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprakOrta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Çevre Günü PTT AŞ

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden yeniden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden yeniden paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Son dakika! Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Dolar kontrol altında

Son dakika! Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Dolar kontrol altında

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek

TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek

Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

Zeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatif

Zeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatif

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.