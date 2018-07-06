PTT AŞ, "Euromed (Akdeniz'deki Evler)" konulu anma pulunu 9 Temmuz'da satışa sunacak.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Euromed (Akdeniz’deki Evler)" anma pulunda zengin Akdeniz kültürünün evler üzerindeki yansıması yer alacak.
Anma pulu, 9 Temmuz'dan itibaren 2 ve 4 lira, ilk gün zarfı da 7 lira bedelle PTT iş yerlerinde, "www.filateli.gov.tr" adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ANKARA" adresinde "Euromed (Akdeniz’deki Evler) 09.07.2018 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.
Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek
Türk iş adamı Oktay Başyurt Küba'da gözaltına alındı!
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Otomotivden 'ilk yarı'da ihracat rekoru
Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)
Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler
TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum