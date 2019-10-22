PTT'den kuruluş yıl dönümüne özel pul sergisi

PTT AŞ'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da 23-25 Ekim'de "PTT'nin Kuruluş Yıldönümü Pul Sergisi" düzenlenecek.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim 1840'ta faaliyetlerine başlayan kuruluş tarafından 23-25 Ekim'de İstanbul'da Beyoğlu (Galatasaray) PTT Binası'nda "PTT'nin Kuruluş Yıldönümü Pul Sergisi" gerçekleştirilecek.

Sergi alanında ve İstanbul PTT Başmüdürlüğünde "PTT'nin Kuruluş Yıldönümü Pul Sergisi 23-25.10.2019" ibareli özel tarih damgası da kullandırılacak.

Sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar 3,50 lira bedelle şirketin www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanlarında bulunan filateli stantlarında satışa sunulacak.

