PTT'den Ramazan Bayramı ve Babalar Günü kampanyası

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından Ramazan Bayramı ve Babalar Günü'ne özel indirim kampanyası düzenlendi.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 8-14 Haziran'da postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler ayrıca bu indirimden yararlanamayacak.

Şirket, kampanya kapsamında Ramazan Bayramı'na özel tebrik kartları da hazırladı. PTT iş yerlerinde ücretsiz dağıtılacak tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.

- ePttAVM.com'dan özel kampanya

Afyon kaymağından üretilen lokumlar ile Gaziantep baklavası Ramazan Bayramı'na yönelik fırsatlarla ePttAVM.com'da müşterilere sunuluyor. Babalar Günü'ne özel kampanyada ise giyimden aksesuara, cep telefonundan tablete pek çok üründe yüzde 70'e varan indirim uygulanıyor.

