PTT tarafından "sağlık turizmi" konulu anma pulu hazırlandı.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dünya çapında son derece önemli bir konumda bulunduğu sağlık turizmine yönelik görsellerin yer aldığı ek değerli anma pulu 12 Eylül'de tedavüle çıkarılacak.

Söz konusu anma pulu ile pula ait ilk gün zarfı PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus/ANKARA" adresinde "Sağlık Turizmi 12.09.2018 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

