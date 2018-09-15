PTT'den üniversitelilere yüzde 30 kargo indirimi

PTT AŞ, üniversitelilerin ticari gönderileri hariç APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine yüzde 30 indirim uygulacak.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin, üniversitelilerin ticari gönderileri hariç APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine yüzde 30 indirim uygulaması 15 Ekim'e kadar devam edecek.

Üniversite öğrencileri 15 Ocak-1 Mart 2019 ve 1 Haziran-15 Temmuz 2019 arasında da yüzde 30 indirim imkanından yararlanacak.

