PTT AŞ, "Yöresel Yemeklerimiz (Marmara Bölgesi)" konulu anma pulunu 16 Ağustos'ta satışa sunacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, zengin bir mutfak kültürüne sahip Marmara Bölgesi'nin yöresel yemekleri filateli dünyasına taşınacak.

Edirne tava ciğer, boza, Tekirdağ köftesi, peynir helvası, İskender kebabı, Mustafakemalpaşa peynir tatlısı, ıslama köfte ve kestane şekeri görsellerine yer verilerek hazırlanan "Yöresel Yemeklerimiz (Marmara Bölgesi)" konulu anma pulu, 16 Ağustos'ta tedavüle çıkarılacak.

Söz konusu pullar 4, 2 ve 1 liradan, pullara ait ilk gün zarfı da 10 liradan satışa sunulacak.

Bu ürünlerin satışıyla aynı tarihte "Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü/İSTANBUL" adresinde "Yöresel Yemeklerimiz (Marmara Bölgesi) 16.08.2018 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

