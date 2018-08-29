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PTT'den "Zafer Bayramı" konulu anma pulu

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

PTT'den "Zafer Bayramı" konulu anma pulu

PTT AŞ tarafından "Zafer Bayramı" konulu anma pulu, yarın tedavüle çıkarılacak.

PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk milletinin istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak büyük bir zafer elde ettiği 30 Ağustos 1922, anma pulu ile bir kez daha ölümsüzleştirildi.

"Zafer Bayramı" konulu anma pulu 2 lira, pula ait ilk gün zarfı 3 lira, anma bloğunun yer aldığı portföy ise 12,5 lira bedelle yarın PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında yarın satışa sunulacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ankara Kızılay PTT Merkez Müdürlüğünde "Zafer Bayramı 30.08.2018 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
anma pulu PTT Zafer Bayramı

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