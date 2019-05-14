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PTT'nin gözü, Afrika'nın 75 milyar dolarlık e-ticaretinde

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "(Afrika'da e-ticaretin yaygınlaşması amacıyla hayata geçirilen) Ecom@Africa, çok büyük bir proje. Ülkemiz ihracatına, lojistiğine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak" - "Afrika'nın e-ticarette ulaşabileceği pazar payının kısa sürede 75 milyar dolar olacağı, 2-3 yıl içerisinde o boyutu da geçeceği öngörülüyor. Biz bu pazarı Türkiye üzerinden dünyaya açmış olacağız" - "Bizim için önemli olan ülkemizin bu pastadan en büyük payı alarak dünyada e-ticarette en önemli aktörlerden olması, bunu hedefliyoruz" - "Proje sayesinde Afrika'nın ürünlerini İstanbul üzerinden dünyaya, Afrika'nın dünyanın geri kalanından talep ettiği ürünleri de İstanbul üzerinde onlara ulaştıracağız. Bu tamamen kazan-kazan üzerine kurulmuş bir proje"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Afrika'da e-ticaretin yaygınlaşması amacıyla hayata geçirilen Ecom@Africa'nın çok büyük bir proje olduğunu, Türkiye'nin ihracatına, lojistiğine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Afrika'nın e-ticarette ulaşabileceği pazar payının kısa sürede 75 milyar dolar olacağı, 2-3 yıl içerisinde o boyutu da geçeceği öngörülüyor. Biz bu pazarı Türkiye üzerinden dünyaya açmış olacağız." dedi.

Bozgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Posta Birliğinin (UPU) 2016'daki kongresinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini, kongrede, dünyada e-ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması stratejisinin öne çıktığını söyledi.

Kongrede, 1,2 milyar kişinin yaşadığı Afrika'da gelişmişlik düzeyinin artırılması gerektiği ve burada büyük fırsatların olduğu konusunda irade ortaya konulduğunu dile getiren Bozgeyik, UPU'nun idari konsey başkanlığını yürüten ülke ve kurum olarak, bu konuda UPU ile birlikte çeşitli plan ve projeler hazırladıklarını anlattı.

Bozgeyik, Afrika'da e-ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla bu kapsamda hayata geçirilen Ecom@Africa projesi üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ifade ederek, projenin liderliğinin Türkiye üzerinden yapıldığını aktardı.

Bozgeyik, "Ecom@Africa, çok büyük bir proje. Ülkemiz ihracatına, lojistiğine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Yıllık işlem hacmi 75 milyar dolar olan bir pazarı Türkiye üzerinden dünyaya açmış olacağız. Afrika'daki ülkelerimiz, ihracatlarını Türkiye üzerinden dünyaya yapabilecek. İlk adımı Tunus ile attık ve e-ticaret iş birliği anlaşması imzaladık." diye konuştu.

Hub olarak belirledikleri diğer ülkelerle de ikili görüşmeler ve müzakerelerinin sürdüğünü ifade eden Bozgeyik, Etiyopya ve Fildişi Sahili ile müzakerelerin son noktaya geldiğini bildirdi.

Bozgeyik, "Görüşmeleri UPU ile birlikte yürütüyoruz ancak öncelikli olarak PTT bu işe liderlik ediyor. Söz konusu durum Türkiye açısından bir onur. Proje, sadece dünyada ve Afrika'da e-ticaretin yaygınlaşmasını sağlamayacak, ekonomimize de katkı sunacak." dedi.

- "Afrika'nın bütün e-ticareti burası üzerinden gerçekleşecek"

Kenan Bozgeyik, e-ticaretin kullanım oranının gelişmiş ülkelerde yüzde 15, dünya genelinde yüzde 8'lerde olduğunu, Afrika'da ise ciddi bir artış potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Afrika'nın, hem geleneksel hem de e-ticaretin yaygınlaşması konusunda ciddi potansiyel barındırdığını vurgulayan Bozgeyik, "Afrika'nın e-ticarette ulaşabileceği pazar payının kısa sürede 75 milyar dolar olacağı, 2-3 yıl içerisinde o boyutu da geçeceği öngörülüyor. Biz bu pazarı Türkiye üzerinden dünyaya açmış olacağız. Bizim için önemli olan ülkemizin bu pastadan en büyük payı alarak dünyada e-ticarette en önemli aktörlerden olması, bunu hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

2023 vizyonunu yakalamak için hükümetin çok ciddi katkıları bulunduğunu ifade eden Bozgeyik, "PTT'nin gözü, Afrika'nın 75 milyar dolarlık e-ticaret potansiyelinde. Bu sadece PTT ile sınırlı kalmayacak. İstanbul Havalimanı'mız hub olacak. Afrika'nın bütün e-ticareti burası üzerinden gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Afrika'nın, ihracatını PTT vasıtasıyla İstanbul Havalimanı'ndan yapacağını, ithalatını da yine aynı şekilde gerçekleştireceğini aktaran Bozgeyik, UPU'nun Ecom@Africa projesi kapsamında PTT'nin, Türkiye'nin Afrika e-ticaretinden pay alması için tüm çalışmaları sürdürdüğünü, PTT'nin yanı sıra İstanbul Havalimanı, THY ve Türk özel şirketlerinin de sürece dahil edileceğini söyledi.

Bozgeyik, "Proje sayesinde Afrika'nın ürünlerini İstanbul üzerinden dünyaya, Afrika'nın dünyanın geri kalanından talep ettiği ürünleri de İstanbul üzerinde onlara ulaştıracağız. Bu tamamen kazan-kazan üzerine kurulmuş bir proje." dedi.

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