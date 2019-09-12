PÜİS'ten akaryakıtta maliyetin altındaki satışlara ilişkin açıklama

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt piyasasında maliyetin altında yapılan satışların sektörün en büyük sorunu olduğunu belirterek, "Bıçak kemiğe dayandı, akaryakıtta maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlar bitirilmediği takdirde dürüst bayiler tek tek kapanacaktır." ifadesini kullandı.

Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, kayıt dışı faaliyet gösteren bayilerin yüksek miktarda yakıt sattığını bildirdi.

Herhangi bir istasyonda rafineri çıkış fiyatından daha düşük bir fiyatla akaryakıt satılabilmesinin ekonomik olarak mümkün olmadığına işaret eden Okumuş, şunları kaydetti:

"Nasıl oluyor da Tüpraş'ın çıkış fiyatından daha düşük fiyatla akaryakıt veya LPG satılabiliyor. Ya vergisi ödenmiyor, ya da illegal biçimde alınıp satılıyor. Binlerce kişiye istihdam yaratan, devletine vergisini son kuruşunu kadar ödeyen dürüst bayiler can çekişirken, kaçakçılar servetlerine servet katıyor ve sayıları her geçen gün artıyor. Yetkililerimize bir kez daha sesleniyorum, bıçak kemiğe dayandı, akaryakıtta maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlar bitirilmediği takdirde dürüst bayiler tek tek kapanacaktır."