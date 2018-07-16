Putin: Ağrılı noktaları görüşmenin zamanı geldi

Siyamend Kaçmaz/ Moskova, 16 Temmuz (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin başında, ikili ilişkileri ve dünyadaki “Ağrılı noktaları” görüşmenin zamanı geldiğini bildirdi.
Putin, “Sürekli temaslarımız devam ediyor. Biz sizinle telefonla da konuştuk, çeşitli uluslararası etkinliklerde birkaç kez görüştük. Tabi ki, ikili ilişiklerimizi ve dünyadaki ağrılı noktaları görüşmenin zamanı geldi. Bu konuların sayısı çok fazla” diye konuştu.
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