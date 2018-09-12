Putin: Korumacılık eğilimi Asya ekonomilerini zorluyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, global ekonomide artan korumacılık eğiliminin, özellikle Asya ekonomileri için zorluk oluşturduğu uyarısı yaptı.
Japon ve Çinli liderlerin de katıldığı Uluslararası Doğu Ekonomik Forumu’nda konuşan Putin, küresel ekonominin daha sert korumacılığa ilerlediğini, rekabetin, ekonomik çıkarların ve ticaretin temel ilkelerinin dışına çıkıldığını vurguladı ve ekledi:
"Küresel ekonomi için ciddi bir sorun olan bu durum, özellikle de Asya Pasifik'in büyüme dinamikleri için zorluk oluşturuyor."
Putin, Forum sırasında görüştüğü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Rusya'ya davet ederek, programına uygun olan herhangi bir zamanda gelebilecegini belirtti.
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