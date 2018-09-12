FİNANS

Putin'in ekonomi danışmanı Rusya Merkez Bankası'nı eleştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekonomi Danışmanı Sergey Glazyev: - "Rus rublesinde değer kaybını etkileyen ana unsur, Merkez Bankası'nın, rublenin istikrarını sağlamak için anayasal yükümlülüklerini yerine getirememesidir" - "Eğer Merkez Bankası asli görevlerini yapsaydı ruble 2014’ten bu yana istikrarlı olurdu"

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekonomi Danışmanı Sergey Glazyev, Rus rublesindeki zayıflık nedeniyle Rusya Merkez Bankası’nı eleştirerek, “Değer kaybını etkileyen ana unsur, Merkez Bankası'nın, rublenin istikrarını sağlamak için anayasal yükümlülüklerini yerine getirememesidir.” dedi.

Glazyev, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında, Rus rublesinin son dönemde dolar ve avroya karşı yaşadığı değer kaybına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Merkez Bankası’nın parasal tabandan daha fazla döviz rezervine sahip olmasını eleştiren Glazyev, “Böylelikle mali spekülatörlere rublenin değeriyle oynayarak muazzam karlar sağlamasına olanak sağlıyorlar.” diye konuştu.

Rubleye yönelik spekülasyonlar nedeniyle Rusya’nın makroekonomik yapısının da zarar gördüğünü savunan Glazyev, “Dolayısıyla değer kaybını etkileyen ana unsur, Merkez Bankası'nın, rublenin istikrarını sağlamak için anayasal yükümlülüklerini yerine getirememesidir. Eğer Merkez Bankası asli görevlerini yapsaydı ruble 2014’ten bu yana istikrarlı olurdu.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus para biriminin tekrar değerlenmesi için daha sıkı mali kontroller gerektiğini anlatan Glazyev, “Döviz ve mali piyasalardaki kontrolü arttırarak, piyasa manipülasyonlarının önüne geçilmesi gerekiyor. Gerekli müdahaleleri ve gerekli ölçeklerde yaparak, rublenin temel ekonomik unsurlarla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Bunu yapmak kesinlikle zor değil.” diye konuştu.

ABD’nin Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımlarına yönelik endişeler nedeniyle Rus rublesi haftaya düşüşle başlamış, 16 Mart 2016’dan beri ilk defa 70 seviyesinin üzerine gerilemişti.

PARTNERÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattıÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattı
Girişimlerin internete erişim ve web sitesi sahiplik oranları gerilediGirişimlerin internete erişim ve web sitesi sahiplik oranları geriledi
TBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacakTBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz Kremlin merkez bankası Putin ruble rusya

En Çok Okunan Haberler

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

Anne-babaya yarım gün çalışma hakkı

Anne-babaya yarım gün çalışma hakkı

Marketlerin indirim oyunu! Strateji değiştirdiler

Marketlerin indirim oyunu! Strateji değiştirdiler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Girişimlerin internete erişim ve web sitesi sahiplik oranları geriledi

Girişimlerin internete erişim ve web sitesi sahiplik oranları geriledi

TBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak

TBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak

Aydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgi

Aydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgi

Kırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'dan

Kırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'dan

AVM’lerde perakende ciro Temmuz'da yıllık yüzde 22.4 yükseldi

AVM’lerde perakende ciro Temmuz'da yıllık yüzde 22.4 yükseldi

“Türkiye Açık Bilim Zirvesi”nde Açık Bilim ve Açık İnovasyon tartışıldı

“Türkiye Açık Bilim Zirvesi”nde Açık Bilim ve Açık İnovasyon tartışıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.